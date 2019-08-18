В Молдове застрелился близкий соратник беглого олигарха Плахотнюка

Бизнесмен Юрий Лункашу, близкий друг и соратник бывшего лидера Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка, сбежавшего при смене власти, застрелился в субботу вечером.

Об этом пишет Noi.md.

О самоубийстве Лункашу в полицию сообщил его водитель Борис Бабин вечером 17 августа. Он рассказал, что начальник вызвал его примерно в 19:00.

Водитель приехал на служебной машине и соратник Плахотнюка сказал, что хотел покататься и подышать свежим воздухом. Когда автомобиль проезжал мимо поля, Лункашу написал предсмертную записку и вышел «прогуляться».

«Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором» — говорилось в записке.

В поле он выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35 и скончался на месте.

Отмечается, что Лункашу был президентом Клуба деловых людей «Interdependența» и владел акциями компаний, занимающихся строительством, импортом мебели и сигарет, а также виноделием.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

Добавим, ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущие украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.

А в 2018 году правоохранители завершили расследование покушения на убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка.