За сутки на Николаевщине выгорело более 20 гектар сухой травы и кустарника

В Николаевской области за прошедшие сутки, 21 августа, спасатели выезжали на 14 случаев пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возгорание случались в Арбузинском, Первомайском, Снигиревском, Казанковском, Вознесенском и Витовском районах области и в Николаеве. Всего за сутки выгорело более 20 гектар сухой травы и кустарника.

От ГСЧС на месте работало 17 единиц техники и 34 человека личного состава. Также привлекалась местная пожарная охрана «Александровка».

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного сгорело заброшенное здание.