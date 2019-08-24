«Терпение лопнуло»: На Ровенщине женщина отрезала голову своему мужу и пыталась расчленить тело за постоянные издевательства и насилие

На Ровенщине женщина отрезала голову мужу и пыталась расчленить тело – в полиции установили, что мужчина часто издевался над своей женой

На Ровенщине 23 августа женщина, которая находится на психиатрическом учете, задушила мужа потом отрезала голову и пыталась расчленить тело

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, информирует УНИАН.

Происшествие произошло в селе Обаров Ровенского района. Сейчас установлено, что 47-летний мужчина не раз поднимал на женщину руку и издевался над ней. Это неоднократно видели и соседи. В полиции женщина заявила, что ее терпение лопнуло.

«Задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 49-летняя женщина говорит, что ее терпение за годы такой совместной жизни лопнуло. 23 августа, когда муж спал, она задушила его руками и веревкой, отрезала голову ножом и попыталась расчленить тело топором», - отмечает пресс-служба полиции.

Жительнице Обарова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи Ровенского районного отдела полиции подготовили ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования для определения вменяемости подозреваемой будет назначаться психиатрическая экспертиза, поскольку женщина находится на психиатрическом учете. Ей может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Первомайске мужчина после выпивки поссорился с женой, убил ее и спрятал тело в сливной яме, а соседям рассказывал, что супруга уехала к сыну.