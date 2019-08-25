В Харькове частично обвалился автомобильный мост – пострадавших нет

В воскресенье, утром 25 августа в Харькове частично обвалился автомобильный мост от рынка Лоск в направлении поселка Песочин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что сообщение об обрушении моста в отдел полиции поступило в 8:46. Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. Информацию о происшествии зарегистрировано в Новобаварском отделе полиции.

Отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, как в Кировоградской области из-за дождей обвалился мост.