В Харькове частично обвалился автомобильный мост – пострадавших нет

В воскресенье, утром 25 августа в Харькове частично обвалился автомобильный мост от рынка Лоск в направлении поселка Песочин.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В полиции сообщили, что сообщение об обрушении моста в отдел полиции поступило в 8:46. Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто. Информацию о происшествии зарегистрировано в Новобаварском отделе полиции.
Отмечается, что пострадавших нет.
Напомним, как в Кировоградской области из-за дождей обвалился мост.