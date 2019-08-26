На Львовщине в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали

На трассе Киев-Чоп во Львовской области в ночь на 26 августа произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, еще шесть пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

В аварию возле поселка Верхнее Синевидное (Сколевский район) попали Audi Q7, Škoda Superb, Volskwagen Polo и Daewoo Lanos.

Погибшими оказались пассажирки Lanos из Киева. Водитель и еще один пассажир-мужчина получили телесные повреждения.

Также травмы получили двое пассажиров Volskwagen (дети трех и 12 лет с иностранным гражданством), а также водитель и пассажирка Audi Q7.

По факту ДТП начато уголовно производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, на Черкасщине на трассе легковушка врезалась в пассажирский автобус – погибли три человека, еще девять пострадали