В Николаеве на перегоне столкнулись «Ford» и «Renault» - пострадали четыре человека

В Николаеве в понедельник, 26 августа, около 16:00 на перегоне по проспекту Богоявленскому столкнулись «Ford» и «Renault».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

За рулем «Ford» находился 33-летний местный житель, а «Renault Trafic» был под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП травм получили пассажиры «Renault» 19-ти, 25-ти, 27-ми и 51-го годов.

Троих из них после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение, а 19-летняя девушка сейчас находится на обследовании в медицинском учреждении.

Информацию о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировали в журнале Единого учета. Предварительная квалификация события - часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Все обстоятельства автоаварии и её причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель легковушки не справился с управлением и въехал в ограждение.