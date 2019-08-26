В аэропорту Бен-Гурион украинский лайнер отцепился от буксира

Лайнер Boeing 737 Международных украинских авиалиний (МАУ) отсоединился от аэродромного тягача у 3 терминала аэропорта Бен-Гурион и начал самопроизвольное движение назад.

Об этом стало известно в понедельник, 26 августа, передают Вести.

На записи хорошо видна реакция наземного персонала: один из работников схватился за голову, поняв, что может натворить «сбежавший» самолет.

Инцидент произошел вечером 15 августа, перед вылетом очередного рейса в Киева. Лишь по счастливой случайности украинский Boeing не задел людей, транспортные средства и другие самолеты. Пострадавших не было, лайнер вновь взяли на буксир, и вылет состоялся с незначительным опозданием.

В компании QAS, занимавшейся наземным обслуживанием самолета, отмечают, что нештатная ситуация возникла на значительном удалении от пассажирского терминала. Вместе с тем компания считает инцидент весьма серьезным и проводит внутреннее расследование, цель которого - установить причину отсоединения самолета от буксира.

Ранее сообщалось, что более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок.