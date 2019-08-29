В Вознесенске произошел пожар в четырехэтажном заброшенном здании – горел утеплитель стен

Во вторник, 27 августа, в Вознесенске спасатели ликвидировали пожар неэксплуатируемого здания.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 5:53 на пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части сообщили о пожаре четырехэтажного здания на улице Киевской, длительное время не эксплуатируется.

По указанному адресу выехал дежурный караул подразделения в составе двух пожарно-спасательных отделений. На момент прибытия спасателей выяснилось, что на последнем этаже горит утеплитель стен. Из-за плотного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Тушение также затрудняло быстрое распространение огня. В 6:40 пожар площадью 300 квадратных метров локализовали, в 10:00 - полностью ликвидировали. Благодаря профессиональным действиям личного состава ГСЧС сооружение от полного уничтожения огнем удалось спасти.

Причина пожара устанавливается. К тушению привлекалось две единицы пожарно-спасательной техники, восемь человек личного состава.

Напомним, что ранее в селе на Николаевщине горело здание отделения «Укрпочты».