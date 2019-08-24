В селе на Николаевщине горело здание отделения «Укрпочты»

В субботу, 24 августа, в селе Широколановка Веселиновского района произошел пожар в здании отделения «Укрпочты».
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 5:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Центральная. По вызову направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию установлено, что огнем охвачено здание связи отделения «Укрпочты». Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти здание от полного уничтожения и в 6:35 пожар на 60 квадратных метрах локализован, а в 09:00 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек личного состава. Также дополнительно привлекалась местная пожарная команда «Широколановка».
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