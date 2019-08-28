В Николаеве друг «маршрутчика» ударил отверткой водителя автобуса и разбил боковое зеркало - полиция занялась только первым фактом

В центре Николаева 9 августа пассажир маршрутного такси №1 ударил по голове отверткой водителя коммунального автобуса, который курсирует по маршруту №51, а также разбил левое боковое зеркало заднего вида.

Данный факт корреспонденту Преступности.НЕТ подтвердил директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков.

Так, в группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» в Facebook мужчина сообщил, что «9 августа в 22:45 на остановке Адмиральская водитель маршрутки №1 напал на водителя автобуса, потому что он якобы забрал его пассажиров.

«Нанёс удар силовой отвёрткой по голове водителю автобуса, матерился и угрожал. Хотел нанести ещё один удар но водитель автобуса выбил отвёртку,тогда этот маршрутчик разбил левое боковое зеркало заднего вида, сел в свою маршрутку и скрылся. По этому факту полицией зафиксировано правонарушения. Но пока полиция и городские власти молчат», - говорится в сообщении.

Директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков сообщил, что у водителя было сотрясение головного мозга и по факту медицинского освидетельствования начато производство. На сегодняшний день с водителем все хорошо. При этом, директор КП отметил, что нападавшим был не водитель маршрутки, а его пассажир, с которым он знаком, но его данных полиции он не предоставил.

Что касается разбитого зеркала, то предприятие его заменило и Алексей Ушаков отметил, что сейчас они ждут ответа от полиции касательно того, будет ли открыто дело по факту порчи имущества. В свою очередь, начальник управления транспорта горсовета Дмитрий Попов уточнил, что полиция из-за разбитого зеркала дело возбуждать не будет, так как ущерб не значительный.

Видео опубликовало издание «Свидок.инфо»

Напомним, что ранее в водитель маршрутного такси избил своего пассажира, который сделал замечание за превышение скорости.