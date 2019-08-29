В Николаеве спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы попасть к оказавшемуся одному ребенку с астмой

В Николаеве спасатели при помощи бензорезака открывали дверь в комнату, в которой ребенок оказался сам.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

28 августа в 13:45 на линию «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Героев Украины в одной из комнат на восьмом этаже девятиэтажного общежития случайно остался закрытым четырехлетний ребенок, который болеет бронхиальной астмой. Об этом спасателей сообщил папа мальчика.

К указанному месту прибыл дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Николаевской области. Сотрудники ГСЧС с помощью бензорезака деблокировали и открыли дверь в помещение. Родители искренне поблагодарили спасателей за оказанную помощь.

Напомним, как на Николаевщине спасатели через окно залезли в квартиру, в которой оказалась закрыта двухлетняя девочка.