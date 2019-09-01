Ночью в Николаеве водитель на скорости въехал в ограждение на кольце возле автовокзала

Поздней ночью в воскресенье, 1 сентября, на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Daewoo Lanos».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, водитель ехал по проспекту в районе автовокзала с превышением допустимой скорой и не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части врезался в металлическое ограждение на кольце.

Вследствие аварии никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Сам водитель признаков алкогольного опьянения не имел.

Напомним, как в Николаеве водитель легковушки не справился с управлением и въехал в ограждение.