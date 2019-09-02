В Кривом Роге в результате лобового столкновения двух легковушек погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

«1 сентября в 14:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке... Три человека погибли, а именно, водитель авто «Москвич» 1976 года рождения и водитель и пассажир автомобиля «Ford» 1985, 1958 годов рождения соответственно», - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

«Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги», - добавили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, на Львовщине в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали.