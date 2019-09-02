В Николаеве и области за сутки выгорело 30 гектаров сухой травы и кустарника

За прошедшие сутки, 1 сентября, в результате человеческой халатности на открытых территориях области зарегистрировано 13 пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Горела сухая трава, кусты, мусор в Арбузинском, Вознесенском, Витовском, Веселиновском, Кривоозерском, Новоодесском, Баштанском, Врадиевском, Березнеговатском, Снигиревском, Николаевском районах и в городе Николаеве на общей площади более 30 гектар. Почти во всех случаях причина пожара - это неосторожное обращение с огнем.

Необходимо отметить, что на территории Николаева все возгорания произошли у частного сектора, а также была угроза переброса огня на частные домовладения.

На все случаи обеспечено оперативное реагирование подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Всего на событиях работало 72 человека личного состава и 19 единиц техники.

Напомним, что в Николаевской области на территории двух лесничеств горела хвойная подстилка и вероятной причиной этого является поджог.