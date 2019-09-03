На Николаевщине неизвестные подожгли лесной массив

В Николаевской области 2 августа неизвестные устроили пожар в лесном массиве. Еще ряд пожаров на открытых территориях произошел из-за неосторожного обращения с огнем

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Вероятный поджог хвойной подстилки произошел в Балабановском лесном урочище государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство».

Всего 2 августа в Службу спасения 26 раз поступали сообщения о пожарах на открытых территориях. Горела сухая трава, кустарники и мусора в Витовском, Очаковском, Николаевском, Вознесенском, Еланецком, Врадиевском, Кривоозерском, Березнеговатском, Очаковском районах, а также в городах Николаев, Новый Буг, Вознесенск, поселках городского типа Казанка и Веселиново. В этих случаях вероятной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

Общая площадь таких пожаров за сутки составила 31,1 гектар.

Всего от ГСЧС работало 80 человек личного состава и 25 единиц техники. Дополнительно привлекались работники лесного хозяйства ГП «Николаевское ЛГ» и автомобиль «УАЗ-3909», пожарные государственной пожарной команды «Луч» и местной пожарной команды «Александровка», трактор с бочкой от ООО «Атис».

Напомним, как недавно на Николаевщине в двух лесничествах из-за поджогов горела хвойная подстилка.