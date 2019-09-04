В NASA опубликовали фото урагана «Дориан» из космоса

NASA и Национальная администрация по вопросам океанов и атмосферы (NOAA) опубликовали несколько зрелищных, но шокирующих изображений урагана «Дориан». Снимки были сделаны из космоса.

Как пишет УНИАН со ссылой на Newsweek, на протяжении нескольких последних дней оба американских агентства пристально следили за ураганом, предоставляя данные о необычайной и страшной силе стихии.

Американский астронавт Кристина Кох, которая сейчас находится на МКС, сделала снимки с высоты примерно 400 километров над поверхностью Земли вчера утром. На них можно хорошо рассмотреть масштабы урагана в момент, когда он добрался до Багамских островов.

Отмечается, что в понедельник внутреннее ядро «Дориана» производило 6-14 дюймов дождя, согласно данным NASA. Ураган продолжает заливать Багамские острова после того, как вызвал катастрофические разрушения и убил по меньшей мере пятерых человек. Сейчас, правда, он немного ослабел до третьей категории. Считается, что максимальная скорость его ветров достигает 190 километров в час.

Напомним, ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 257 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама.