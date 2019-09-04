Опубликованы фото разрушений от урагана Дориан, который пронесся над Багамскими островами

В сети появляются первые фотографии разрушений от урагана Дориан, который последние сутки находился над Багамскими островами.

Об этом сообщает Лига.Новости

Сильнейшее затопление жилых территорий, поврежденные, а порой и снесенные "под ноль" постройки и размытые дороги - вот неполный список того, что принесла стихия на острова.

На подходе к Багамам Дориан набрал максимальную силу - ему присвоили пятую категорию. Вместо того, чтобы продвинуться дальше - к юго-восточному побережью США, ураган на 18 часов задержался на Багамах, где вскоре начал ослабевать.

Сейчас Дориан медленно движется в сторону американского материка в северо-северо-западном направлении, однако Космическое побережье он, по прогнозам, почти не зацепит.

Напомним, ранее в NASA опубликовали фото урагана «Дориан» из космоса.