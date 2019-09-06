В Корабельном районе Николаева столкнулись карета «скорой» с ребенком и «Mitsubishi» – пострадала пассажир легковушки

Утром в пятницу, 6 сентября, в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии кареты скорой помощи и легкового автомобиля «Mitsubishi».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в районе пересечения проспекта и улицы Новостройная. По предварительной информации, «Mitsubishi» ехал на зеленый сигнал светофора, в то время как в него врезалась карета скорой помощи, проезжающая на «красный», со включенными световыми сигналами. Однако, по словам очевидцев, звуковые сигналы у «скорой» были выключены.

Вследствие аварии пострадала водитель «Mitsubishi», предварительно, она получила ушибы грудной клетки и плеча. На месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В то же время, как сообщает «Корабелов.Инфо» со ссылкой на местную жительницу Юлию, в автомобиле скорой помощи находился ребенок, которого везли в Николаевскую областную детскую больницу.

Фото: Корабелов.Инфо

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись учебный «Daewoo» и карета «скорой».