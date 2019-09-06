На Николаевщине водителя микроавтобуса вырезали из салона после столкновения с грузовиком – пострадали еще двое людей

В Николаевской области в пятницу, 6 сентября, в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и микроавтобуса пострадали три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о ДТП «Mercedes-Benz Sprinter» и грузового автомобиля «Dong Feng» на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» вблизи села Баловное Новоодесского района поступило спасателям в 11:28. На место выехало отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения.

В результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств и пассажир микроавтобуса. Водителя «Mercedes» зажало конструктивными элементами автомобиля.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали водителя и передали медикам кареты скорой медицинской помощи. Водителя и пассажира микроавтобуса госпитализировали в лечебное учреждение.

Водителю грузовика работники медслужбы оказали первую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Фото, видео: ГУ ГСЧС Николаевской области, "0512".

Напомним, как в Николаеве водитель «BMW» разбил свою машину об микроавтобус «Volkswagen».