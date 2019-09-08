В Снигиревке автомобиль слетел с дороги и загорелся

В Снигиревке 7 сентября на улице Чайковского загорелся автомобиль «Москвич».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям сообщили о пожаре в 21:38. По указанному адресу выехало дежурное отделение 24-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установили, что огнем охвачен автомобиль, который слетел с дороги и загорелся. К счастью, никто не пострадал. Пожар в 21:50 локализовали, а в 22:05 полностью ликвидировали на площади 8 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Вознесенске на ходу загорелся автомобиль.