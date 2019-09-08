В Запорожской области «Fiat» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ» - погибли четыре человека

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В Мелитопольском районе Запорожской области в ночь на 8 сентября на трассе «Харьков-Симферополь» столкнулись автомобили «Fiat Doblo» и «ВАЗ-2104». В результате ДТП погибло четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Fiat Doblo» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2104». В результате аварии погибли 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и две его пассажирки – 66-летняя украинка и 56-летняя гражданка Турции. Водителем автомобиля «Fiat» оказался 35-летний военнослужащий, он умер в больнице от полученных травм.

Во время ДТП пострадали четыре пассажира автомобиля «ВАЗ»: двое детей возрастом 9 и 8 лет и две гражданки Турции возрастом 37 и 47 лет. По факту случившегося открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии, когда отвалившееся колесо зерновоза травмировало пенсионера.

Вадим Богданов

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