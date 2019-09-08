В Запорожской области «Fiat» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ» - погибли четыре человека

В Мелитопольском районе Запорожской области в ночь на 8 сентября на трассе «Харьков-Симферополь» столкнулись автомобили «Fiat Doblo» и «ВАЗ-2104». В результате ДТП погибло четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Fiat Doblo» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2104». В результате аварии погибли 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и две его пассажирки – 66-летняя украинка и 56-летняя гражданка Турции. Водителем автомобиля «Fiat» оказался 35-летний военнослужащий, он умер в больнице от полученных травм.

Во время ДТП пострадали четыре пассажира автомобиля «ВАЗ»: двое детей возрастом 9 и 8 лет и две гражданки Турции возрастом 37 и 47 лет. По факту случившегося открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей аварии, когда отвалившееся колесо зерновоза травмировало пенсионера.