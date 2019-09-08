В Киеве из озера достали тело женщины – личность погибшей не установлена

В воскресенье, 8 сентября, в Киеве недалеко от адреса улица Маршала Конева, 8 в озере увидели тело женщины. Она находилась на поверхности воды и не подавала признаков жизни. Для выяснения обстоятельств направили экстренные службы города.



Об этом сообщил Информатору с места происшествия.

Вызов на линию «102» поступил около 07:20. Прибывшие спасатели достали женщину из воды. Она находилась на поверхности в 5-7 метрах от берега. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Личность погибшей не установлена. На вид ей 35-40 лет. Она была в одежде, но никаких личных вещей при ней не нашли.

На противоположном берегу лежит рюкзак, возможно, он и принадлежит погибшей. Для разбирательств на месте ожидают следственно-оперативную группу. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, вечером в воскресенье, 23 июня, в Киеве нашли мертвым мальчика, пропавшего накануне.