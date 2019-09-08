В России кандидат в депутаты приехал на избирательный участок и умер

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На одном из избирательных участков российского города Волгограда скончался 49-летний кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков.

Об этом сообщают «РИА Новости», информирует УНИАН.

В Волгоградской областной избирательной комиссии рассказали, что Чистяков умер после планового обхода избирательных участков в Волгограде. Обстоятельства смерти кандидата в Волгоградскую областную думу уточняются.

Отметим, в воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведении так называемых «местных выборов» во временно оккупированном Крыму.

Юлия Акимова

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