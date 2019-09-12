В Николаеве аварийное дерево, которое просили спилить еще два года назад, рухнуло на жилой дом

В Николаеве 10 сентября на крышу жилого дома на пересечении улиц Малая Морская и Никольская упало дерево.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил житель этого дома.

По его словам, в 2017 году жильцы обращались в департамент ЖКХ и ходили на прием к заместителю мэра, чтобы коммунальные службы убрали этого дерево, которое было сильно наклонено в сторону дома. В итоге рабочие спилили часть веток, которые висели над домом, а дерево оставили – они сказали, что дерево хоть и наклонено в сторону дома, но оно ещё зеленое, и его нельзя спилить полностью.

«Вчера, когда поднялся ветер, примерно около часа дня, дерево рухнуло на крышу дома, погнув жолобы, переломав шифер в нескольких местах. После падения дерева 15 раз пытались дозвониться в ЖЭК, но никто не поднял трубку», - сообщил николаевец.

Он обратился за помощью в администрацию Центрального района, там его переадресовали к подразделению спасателей «Марс». Спасатели направили запрос в администрацию Центрального района и сказали, что реагируют только на упавшие деревья, которые уже лежат на земле, так как у них нет вышки. По словам николаевца, в администрации района его попросили позвонить позже, а когда их снова набрали, то оказалось, что рабочий день у них закончился. На следующий день к дому пришел представитель коммунальных служб, «посмотрел, что без вышки не получится, и ушёл».

«После этого был ещё один звонок начальнику коммунального отдела администрации Центрального района, в котором он сказал, что на снос дерева нет средств, только на спил остались деньги», - отметил николаевец.

Напомним, что ранее в Николаеве сильный ветер повалил десятки деревьев, одно из них упало на детскую площадку.