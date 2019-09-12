В Николаеве яму на дороге засыпали щебнем, который отлетает от колес и бьет по стеклам машин

В Николаеве образовавшуюся яму на дороге в микрорайоне Северный засыпали щебнем, который отлетает от колес транспорта и разбивает стекла проезжающих мимо автомобилей.

Об этом написал экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак на странице Contact Center при Николаевском горсовете в Facebook.

Экс-депутат описал проблему и пригрози иском в адрес городского совета, если чиновники оперативно не решат проблему.

«Яма засыпана щебнем. Проезжающий грузовой транспорт выкидывает из-под задних колес крупные фракции щебня. Словил такой осколок проезжающий за Камазом Опель. Итог: две крупные трещины на лобовом стекле у Опеля. Для предотвращения подачи исков в адрес городского совета для получения компенсаций, прошу очень и очень оперативно ликвидировать проблему», - написал Олег Мудрак.

Напомним, в Николаеве в пятницу, 26 июля, на улице Адмирала Макарова водитель «BMW X3» угодила в разрытую яму.