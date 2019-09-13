В Николаеве фура зацепила столб и повредила несколько колес

В Николаеве на переулке Строителей утром в пятницу, 13 сентября, грузовой автомобиль врезался в столб.
Фотографии инцидента опубликовал в Facebook пользователь Сергей Сергеевич.
«Фура поровняла столб и себе колёса, адрес: переулок строителей 14. 8:00» – написал мужчина.
Что стало причиной инцидента – неизвестно. Судя по фотографии, с правой стороны у грузовика повреждены сразу несколько колес.
В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области сообщили, что вызов по данному факту не поступал.
Напомним, как в Николаеве седельный тягач сбил бетонный столб.