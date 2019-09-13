В Николаеве фура зацепила столб и повредила несколько колес

В Николаеве на переулке Строителей утром в пятницу, 13 сентября, грузовой автомобиль врезался в столб.

Фотографии инцидента опубликовал в Facebook пользователь Сергей Сергеевич.

«Фура поровняла столб и себе колёса, адрес: переулок строителей 14. 8:00» – написал мужчина.

Что стало причиной инцидента – неизвестно. Судя по фотографии, с правой стороны у грузовика повреждены сразу несколько колес.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области сообщили, что вызов по данному факту не поступал.

Напомним, как в Николаеве седельный тягач сбил бетонный столб.