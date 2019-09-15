«Переполнение рек, наводнения и разрушение дорог»: В Испании из-за сильных дождей погибли шесть человек

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В Испании зафиксирован шестой смертельный случай после того, как на страну обрушились проливные дожди.

Об этом сообщает газета El Pais.

«Первый две жертвы были зафиксированы на юго-востоке Испании в городе Альбасете, где автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение», - говорится в сообщении.

Также смертельные случаи зафиксированы в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

Метеорологи отмечают, что за последние дни количество осадков достигло более 400 литров на квадратный метр, что вызвало переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог. 

Почти 3,5 тыс. людей на юго-востоке Испании были эвакуированы. Правительство уже направило более тысячи солдат и 325 транспортных средств для помощи пострадавшим регионам.

 

Напомним, ранее  были опубликованы фото разрушений от урагана Дориан, который пронесся над Багамскими островами.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия