«Переполнение рек, наводнения и разрушение дорог»: В Испании из-за сильных дождей погибли шесть человек

В Испании зафиксирован шестой смертельный случай после того, как на страну обрушились проливные дожди.

Об этом сообщает газета El Pais.

«Первый две жертвы были зафиксированы на юго-востоке Испании в городе Альбасете, где автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение», - говорится в сообщении.

Также смертельные случаи зафиксированы в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

Метеорологи отмечают, что за последние дни количество осадков достигло более 400 литров на квадратный метр, что вызвало переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог.

Почти 3,5 тыс. людей на юго-востоке Испании были эвакуированы. Правительство уже направило более тысячи солдат и 325 транспортных средств для помощи пострадавшим регионам.

Напомним, ранее были опубликованы фото разрушений от урагана Дориан, который пронесся над Багамскими островами.