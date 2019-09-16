«Сразу не узнал спасателей»: В Киеве мужчина, на чьем участке загорелась пристройка, устроил стрельбу по пожарным

В Киеве в воскресенье, 15 сентября, владелец дома, в котором произошел пожар, начал стрелять в спасателей, которые прибыли на место инцидента.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, в сторону очередных отделений 17-й и 15-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено пять выстрелов из револьвера системы «Наган», переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

Произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на улице Набережно-Корчеватской, что в Голосеевском районе столицы. Вызов в Службу спасения 101 поступил в 21:05. По прибытию спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому.

Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, 64-летний мужчина. Покинув дом, начальник караула 17-й пожарно-спасательной части дал команду личному составу покинуть территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже ликвидирован. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений.

На просьбу пожарных прекратить стрельбу, ведь они прибыли ликвидировать пожар, мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, гражданина задержали. Во время задержания, хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей. В результате данного события никто не пострадал.

Напомним, как в Николаеве мужчина в темноте принял полицейских за рейдеров и выстрелил из «травмата».