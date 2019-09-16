В Харькове девушка на «Audi» сбила четверых пешеходов

В Харькове ночью 15 сентября «Audi TT» сбил на тротуаре четверых человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Сумской. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка.

«По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу», - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля была трезвой. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, во Львове автомобиль патрульной полиции сбил двух женщин на пешеходном переходе.