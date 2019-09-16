На Одесчине в результате столкновения двух автобусов пострадали около 20 человек

В понедельник, 16 сентября, в Одесской области столкнулись два автобуса с пассажирами.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции,

ДТП произошло в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

Согласно предварительным данным, водитель одного из автобусов не придерживался необходимого интервала между транспортными средствами, из-за чего и произошло столкновение.

В результате аварии телесные повреждения получили, как минимум, 19 человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Днепропетровщине в ДТП с участием фуры и «маршрутки» пострадали 10 человек.