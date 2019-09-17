Девушка, которую сбила машина в центре Николаева, заявила, что её родственники собрали деньги на лечение и не хотят их отдавать

Руслана Сикорская Жительница Николаевской области Руслана Сикорская, которую вместе с матерью сбил автомобиль, заявила, что родственники собрали деньги на их лечение на свою карту и отказываются их отдать.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Пока мы находились в больнице и врачи «боролись» за меня, и маму, родственники отца открыли карту на него для сбора средств на наше лечение. 5168 7554 4617 7558 «ПриватБанк» - Сикорский Руслан Георгиевич. И многие люди через посты в социальных сетях, также через волонтеров жертвовали на карту деньги. Неправдой эти родственники отца завладели картой и сняли все деньги, которые были пожертвованы нам на лечение и реабилитацию», - сообщила девушка.

Сейчас девушка передвигается в инвалидной коляске, а её мама на костылях. Они попросили родственников отдать собранные для них деньги, однако те отказались.

«Выдумывают различные причины, и вообще сказали, что они сами будут решать когда и сколько нам давать и распространяют ложную информацию, что мы «психически нездоровые». Это очень тяжело слушать. В настоящее время нам деньги не вернули, и мы даже не знаем сколько было средств собрано. Карта была закрыта и все деньги были сняты или переведены на другие счета», - отметила она.

В понедельник, 16 сентября, девушка вместе с мамой написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Вознесенска из-за телефонного мошенника потеряла 22 тысячи гривен.