Полиция разыскивает николаевца, который ушел из реабилитационного центра и пропал

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Ингульский отдел полиции разыскивает 43-летнего Александра Причиненко, который 6 сентября ушел из реабилитационного центра в Вознесенском районе и пропал без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить полезную для следствия информацию в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42 или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Напомним, что в Первомайске полиция разыскивает мужчину, который пропал четыре года назад.

Вадим Богданов

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