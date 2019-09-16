Полиция ищет свидетелей трагического ДТП в Николаевской области

Полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором 15 сентября погибли две женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 20:15 на 122-м км автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», столкнулись автомобили «Chevrolet Evanda» и две «Тoyota Corolla».

В результате аварии погибли две женщины возрастом 44 и 34 года, которые ехали в «Chevrolet», кроме того, получили травмы три пассажира и водитель этого автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких людей»).

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших аварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам 093-567-35-05 или 102.