В Афганистане во время выступления президента прогремел взрыв – погибли более 20 человек, еще десятки пострадали

В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 24 человек, еще более трех десятков получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, ранее в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя на свадьбе – погибли 63 человека, еще 182 ранены.