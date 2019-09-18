В Николаеве возле Матвеевки «Mitsubishi» врезался в отбойник: водителя легковушки ослепило солнце

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Утром в среду, 18 сентября, в Николаеве на Киевском шоссе легковой автомобиль «Mitsubishi» столкнулся с отбойником.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону выезда из города и на повороте в сторону микрорайона Матвеевка врезался в отбойник. Как пояснила сама водитель, ее в тот момент ослепило солнце, в связи с чем она допустила столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, водитель ехала не на высокой скорости. Транспортное средство получило механические повреждения. Прибывшие на место патрульные помогли убрать с проезжей части автомобиль и вызвали эвакуатор.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, что ранее в Николаеве фура зацепила столб и повредила несколько колес.

Виолетта Чех

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