Николаевские спасатели за сутки тушили три пожара в частном секторе

За прошедшие сутки, 18 сентября, на Николаевщине спасатели трижды тушили пожары в частном жилом секторе.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О возгорании хозяйственной постройки на улице Королева села Украинка Витовского района сообщили в 13:00. Пожарные отряда местной пожарной охраны «Галициново» в 14:20 ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

Следующий случай произошел на улице Уютной пгт Врадиевка Врадиевского района. О пожаре гаража и хозяйственных сооружений сообщили в 16:50. Спасатели 13-й ГПСЧ в 16:53 его локализовали и в 17:14 ликвидировали на площади 150 квадратных метров, Причина устанавливается. Не допущено распространение огня на рядом расположенные жилые дома.

19 сентября в 3:19 сообщили о пожаре дачного дома на улице Радостная СВТ «Вымпел» Витовского района. Спасатели 1-й ГПСЧ в 3:49 пожар локализовали и в 4:01 ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

На улице Шевченко села Ивановка Врадиевского района горели 500 тюков соломы на территории частного домовладения. Пожар в 19:54 ликвидировали спасатели 13-й ГПСЧ. Причина в обоих случаях устанавливается.

Всего от ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за выходные на пожарах спасли шесть человек.