На Николаевщине столкнулись два мопеда – пострадали трое школьников и женщина

В Баштанском районе 20 сентября в результате столкновения двух мопедов пострадали трое школьников и женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

По предварительным данным около 09:00 в селе Привольное Баштанского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и допустил столкновение с другим мопедом, за рулем которого была 57-летняя женщина.

В результате ДТП малолетний водитель и двое его пассажиров 13-ти и 15-ти лет, а также женщина-водитель второго транспортного средства с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в журнал Единого учета предварительно по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Родителей малолетнего вождя полицейские привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»).

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как возле Николаева столкнулись «Opel» и «ВАЗ», в результате чего погиб 10-летний ребенок, который был за рулем.