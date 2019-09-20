В Николаеве легковушка наехала на ребенка, который с матерью переходил дорогу – водитель говорит, что не увидел их из-за стойки

Вечером в пятницу, 20 сентября, в Николаеве на улице Пушкинской произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Geely» и пешеходов.

На месте инцидента побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как уточнили изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, женщина с ребенком четырех лет шли по пешеходному переходу, автомобиль же двигался по улице Пушкинская со стороны старого железнодорожного вокзала в сторону кольца. Как пояснил сам водитель легковушки, он не увидел пешеходов, вследствие чего допустил столкновение с ребенком.

Девочку с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали в Николаевскую областную детскую больницу.

В комментарии изданию водитель автомобиля сказал, что перед пешеходным переходом остановился, чтобы пропустить другого пешехода, а когда начал движение, то из-за стойки автомобиля не увидел идущих женщину с девочкой, которые, по его словам, переходили дорогу дальше от зебры. Как утверждает мужчина, от удара девочка с матерью только облокотились на капот.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее в Николаеве возле Матвеевки «Mitsubishi» врезался в отбойник: водителя легковушки ослепило солнце.