В Антарктиде откололся гигантский ледник от шельфа Эймери – площадь ледяной массы в два раза больше Киева

Австралийское агентство по исследованию Антарктики (AAD) сообщило об обнаружении огромного айсберга, отколовшегося от шельфового ледника в Антарктиде. Информацию об этом пресс служба AAD распространила во вторник, 1 октября.

Об этом сообщает DW.

По данным исследователей, гигантская ледяная масса имеет площадь 1636 квадратных километров, что почти вдвое больше площади Киева. На прошлой неделе она отделилась от шельфового ледника Эймери.

Однако ученые не связывают скол такой массивной участки льда от ледника с изменениями климата. Такие явления – «часть нормального цикла», уверяют исследователи. Они ожидали скола этого айсберга еще с начала нынешнего века. Новый айсберг получил название D-28.

Последний раз от шельфового ледника Эймери ледяные массы похожих размеров отделялись в 1963-64 годах.

Напомним, власти Италии закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов возле альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника.