На площади Победы в Николаеве «маршрутка» врезалась в фуру – пострадала пассажир

Утром в четверг, 3 октября, в Николаеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадал один человек.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по проспекту Мира в сторону железнодорожного вокзала. В районе кольца фура притормозила, водитель ехавшей сзади «маршрутки» не успел среагировать и допустил столкновение с грузовиком.

В результате аварии пострадала пассажир маршрутного такси – предварительно ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, прибыла карета скорой медицинской помощи.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, как в Николаеве на проспекте столкнулись «Volkswagen» и три «маршрутки».