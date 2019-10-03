В Николаеве «маршрутка» догнала «Infiniti» – пострадали три человека

В Николаеве вечером 2 октября три человека пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и «Infiniti».
Об этом сообщили очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги в Николаеве и области».
Происшествие произошло на улице Генерала Карпенко. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.
Издание «0512» уточняет, что пострадали два пассажира «маршрутки» и водитель «Infiniti».
Напомним, как на площади Победы в Николаеве «маршрутка» врезалась в фуру, в результате ДТП пострадала пассажир.