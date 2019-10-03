В Николаеве «маршрутка» догнала «Infiniti» – пострадали три человека

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В Николаеве вечером 2 октября три человека пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и «Infiniti».

Об этом сообщили очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги в Николаеве и области».

Происшествие произошло на улице Генерала Карпенко. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

Издание «0512» уточняет, что пострадали два пассажира «маршрутки» и водитель «Infiniti».

Напомним, как на площади Победы в Николаеве «маршрутка» врезалась в фуру, в результате ДТП пострадала пассажир.

Тарас Леонтян

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