Стали известны подробности инцидента, когда в Николаеве под колеса автомобиля попали двое детей

Пострадавшие во время вчерашнего ДТП в Николаеве 14-летний брат и 6-летняя сестра попали под машину, когда возвращались домой из школы-интерната №5.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Театральной автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

По уточненной информации, всего дорогу тогда переходило четверо братьев и сестер возрастом 14, 11, 10 и 6 лет. Двое детей успели перебежать дорогу, а старший брат и маленькая сестра попали под машину. Как выяснилось, все они учатся в школе-интернате. Их мать ранее написала заявление на имя директора интерната, что старший, 14-летний брат будет забирать остальных детей из школы. В момент происшествия дети шли на остановку общественного транспорта, почему они решили перебежать дорогу – неизвестно. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В пресс-службе управления охраны здоровья Николаевской ОГА «Преступности.НЕТ» уточнили, что старший мальчик получил незначительные травмы, ему оказали помощь на месте происшествия. Его сестра получила легкие травмы, её на некоторое время оставили в больнице для дальнейшего наблюдения.