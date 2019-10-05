В Николаеве полицейский «ВАЗ» врезался в дерево – пострадали два человека

В Николаеве 5 октября на улице Генерала Карпенко автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в дерево.

Об этом сообщается в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева».

Происшествие случилось между остановками 1-е и 2-е КП. На место прибыли две «скорые помощи», чтобы забрать пострадавших из автомобиля.

Сайт «Свідок.Інфо» пишет, что в ДТП попал полицейский автомобиль. Очевидцы видели на нем синие номера, но после инцидента их поспешили снять с авто. Отмечается, что водитель этой машины не справился с управлением и авто врезалось в дерево. Медики госпитализировали двух человек из «ВАЗа».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве перед Широкобальским мостом столкнулись три автомобиля.