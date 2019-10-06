В Николаеве спасатели доставали из ямы мужчину

В Николаеве в субботу, 5 сентября, спасатели достали из ямы мужчины.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 13:48 в Службу спасения поступило сообщение, что в Корабельном районе на улице Остапа Вишни 45-летний мужчина упал в яму.

Прибывшее дежурное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли мужчины и передали врачам скорой медицинской помощи.

На месте от ГСЧС работала одна единица техники и четыре человека личного состава.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели помогли подростку слезть с крыши, а также сняли с гаража мужчину, который упал с дерева и повредил позвоночник.