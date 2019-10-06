В Черновицкой области водитель экскаватора задавил своего напарника насмерть

В Черновицкой области 5 октября в селе Вороновица водитель экскаватора наехал на своего напарника, из-за чего тот погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Известно, что водителю 62 года, а погибшему было 45, напарники вместе чистили берег Днестра. В последний момент перед наездом трактора напарник водителя проверял техническую исправность машины. Согласно информации правоохранителей, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

«Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство», - говорится в сообщении.

На данный момент проводится досудебное расследование, а сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в селе в Братском районе Николаевской области на пастуха напал племенной бычок, в результате полученных травм мужчина скончался.