На Николаевщине зерновоз съехал с дороги и врезался в столб

Вечером в воскресенье, 6 октября, в городе Первомайске седельный тягач DAF с полуприцепом выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Об этом сообщают «Новости-N».

«DAF» ехал по улице Винграновского (Советской) в направлении выезда из города. В районе пересечения с улицы Каховской водитель не справился с управлением, грузовик резко изменил траекторию движения, пересек встречную полосу и врезался в электроопору.

Свалив железобетонный столб, автомобиль продолжил движение и въехал на частное подворье, после чего остановился.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Часть жителей на улице Винграновского остались без электричества и интернета.

Движение по трассе «Николаев-Ульяновка» на некоторое время было парализовано, после чего сотрудники полиции организовали движение в объезд. К настоящему времени движение по киевской трассе возобновлено.

Напомним, в пятницу, 6 сентября, в Корабельном районе Николаева на улице Степовая у зерновоза «КамАЗ» отвалилось колесо, которое сбило мужчину, стоявшего на обочине дороги.