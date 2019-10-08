В центре Николаева на проспекте столкнулись легковушка и мопед – пострадал мужчина

Фото из архива Во вторник, 8 октября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Daewoo Matiz» и мопеда.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской. В результате аварии пострадал водитель мопеда – его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом - перелом ноги. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как на Николаевщине столкнулись мопед и «Газель» – водителя и пассажира госпитализировали.