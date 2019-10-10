Появилось видео, как «Москвич» не пропустил на перекрестке «Toyota» и спровоцировал ДТП в центре Николаева

Появилось видео момента столкновения двух легковых автомобилей «Москивич» и «Toyota» на пересечении улиц Никольская и Малая Морская.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил Николай Цурка.

Как известно, столкновение автомобилей произошло 8 октября. Водитель «Москвича» двигался по улице Никольская со стороны Шнеерсона в сторону Гражданской, в то время как по Малой Морской в сторону Адмиральской ехала «Toyota». В результате столкновения автомобили получили повреждения, никто из граждан не пострадал.

На видео зафиксировано, как водитель иномарки начинает движение на зеленый сигнал светофора. В этот момент на перекресток внезапно выезжает «Москвич 2141» и происходит столкновение с передней частью «Toyota».