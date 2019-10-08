В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Toyota» и «Москвич»

Во вторник, 8 октября, в Николаеве на пересечении улиц Никольская и Малая Морская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota» и «Москвич».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «Москвич» двигался по улице Никольская с стороны Шнеерсона в сторону Гражданской, в то время как по Малой Морской в сторону Адмиральской ехала «Toyota». Судя по всему, иномарка не предоставила преимущество в движении «Москвичу», который направлялся по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

Вследствие аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее в центре Николаева на перекрестке столкнулись «Mazda» и «Daewoo».