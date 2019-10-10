В Запорожье в ДТП «маршрутки» с грузовиком один пассажир погиб, 10 пострадали – водитель микроавтобуса хотел сбежать

В Запорожье один пассажир «маршрутки» погиб и еще десятеро пострадали после столкновения с прицепом грузового автомобиля, а водитель общественного транспорта пытался сбежать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

9 октября около 14:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на перекрестке улиц Истомина и Звездной. На месте происшествия полицейские установили, что водитель автобуса «Mercedes-Benz», осуществляя городские пассажирские перевозки, допустил наезд на автомобиль «MAN», в котором находился водитель 1962 года, который остановился у правого края дороги по ходу движения автобуса.

В результате аварии пассажирка маршрутного такси, женщина 1950 года, скончалась на месте происшествия. Водителя маршрутного такси и 10 его пассажиров доставили в больницы с телесными повреждениями различной тяжести. Среди пострадавших: шесть женщин, 1955, 1987, 1974, 1955, 1958, 1981 годов рождения, двое мужчин, 1998 и 1993 годов рождения, и двое несовершеннолетних, 2012 и 2006 годов рождения. В больницу госпитализировали двух женщин, других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

«Водитель маршрутного такси самостоятельно покинул больницу и пытался скрыться. Полицейские установили местонахождение правонарушителя. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как в Николаеве «маршрутка» догнала «Infiniti», в результате чего пострадали три человека.